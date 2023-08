55-Jähriger nach Badeunfall im Rutzinger See im Spital verstorben

Kurz nach 18 Uhr schwamm der Mann am östlichen Seeufer in Richtung Westen. Aus bislang unbekannter Ursache dürfte er das Bewusstsein verloren haben und trieb reglos an der Wasseroberfläche. Das bemerkte sein 32-jähriger Sohn, der sofort die Einsatzkräfte alarmierte.

Zwei Ersthelfer paddelten mit einem Stand-Up-Board zum 55-Jährigen und brachten ihn an Land, wo sofort mit der Reanimation begonnen wurde. Im Einsatz waren unter anderem ein Rettungshubschrauber, zwei Feuerwehren und eine Polizeistreife. Kurz darauf wurde der Mann ins Spital gebracht, wo er wenig später verstarb.

