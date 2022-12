55 Bäume schlagen im Rathausviertel Wurzeln

Die im September gestarteten Bauarbeiten sind nun abgeschlossen. In insgesamt 26 Bauminseln am Pfarrplatz, der Domgasse, der Pfarrgasse, der Zollamtstraße, der Kollegiumgasse und dem Adalbert-Stifter-Platz stehen nun 55 Bäume. Schon in wenigen Jahren sollen die Linden, Zürgelbäume, Eichen, Föhren, Rosskastanien Robinien und Lederhülsenbäume Schatten spenden. "Zusammen mit den bereits umgesetzten Projekten sorgt die Begrünung des Rathausviertels für mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt“, sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP).

Mehr zum Thema Linz Die 55 Bäume für das Rathausviertel sind da LINZ. Heute Vormittag wurden die ersten von ihnen eingepflanzt. Die 55 Bäume für das Rathausviertel sind da

Fortsetzung im Neustadtviertel

Das Rathausviertel war nach der Kroatengasse die zweite Etappe der Linzer Baumpflanzoffensive. Im neuen Jahr soll es im Neustadtviertel weitergehen. "Die Pflanzung neuer Bäume in der dicht verbauten Innenstadt ist wichtig, um langfristig die Lebensqualität in unserer Stadt zu sichern“, sagt Stadträtin Eva Schobesberger. Konkret sind die Lustenauer Straße, die Bürgerstraße, Volksfeststraße, Schillerstraße, Scharitzerstraße, Blumauerstraße und zusätzliche Einzelstandorte, wie beispielsweise in der Starhembergstraße, betroffen. Zudem ist auch ein Standort am Alten Markt in der Altstadt Teil der Planungen.

Mehr zum Thema Linz Neustadtviertel soll ab Herbst 2023 begrünt werden LINZ. Der Linzer Stadtsenat hat heute die Vergabe der Planungsarbeiten beschlossen. Neustadtviertel soll ab Herbst 2023 begrünt werden

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper