50 Jahre Traun: Schicken Sie uns Ihre Bilder!

20.000 Einwohner lebten Anfang der 1970er-Jahre im "größten Dorf Österreichs". Heute ist die Trauner Bevölkerung auf 27.100 Einwohner gewachsen. Es sind längst keine Dorfbewohner mehr, sondern Bürger einer Stadt. 50 Jahre ist es nun her, dass Traun diesen Status erhalten hat. Haben Sie noch Erinnerungen an die damalige Zeit? Alte Ansichten von Traun? Dann schicken Sie uns Ihre nostalgischen Fotos an online@nachrichten.at!

