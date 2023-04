50-Jahre "Mode am Südbahnhofmarkt" und eine Neueröffnung

Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (2. v.r.) und Abteilungsleiterin des Marktmanagements Sarah Horwath (r.) gratulierten mit Übergabe einer Ehrungsurkunde und Blumen Sylvia Obermüller und ihrer Tochter Tanja zum 50 Jahre Mode am Südbahnhof.

Ein bemerkenswertes Jubiläum feiert dieser Tage der Familienbetrieb „Textil Weinberger – Mode am Südbahnhofmarkt“, der seit einem halben Jahrhundert eine Koje am Südbahnhofmarkt betreibt. Zum Jahrestag wurde die Betreiberfamilie von Marktreferentin Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) geehrt. Aktuell wird das Geschäft mit einer großen Stammkundschaft von Sylvia Obermüller geführt. Bereits ihr Vater sowie auch ihr Großvater waren am Südbahnhofmarkt tätig. Mit Tochter Tanja hilft die vierte Generation bereits mit.

Gründer der „Mode am Südbahnhof“: Friedrich „Fritz“ Weinberger, der damals in erster Generation und noch rauchend im Geschäft seine Waren verkaufte. Bild: privat

Eröffnung von Joe's Bar

Am 28. und 29. April eröffnet "Joe's Bar", die nun in Kooperation mit der Nachbarskoje Mei Greisslerei betrieben wird. Dazu gibt‘s ein eigenes, zweitägiges Eröffnungsfest. Kommenden Freitag steht ein traditioneller Frühschoppen am Programm, Samstags soll DJ Funk2Mars ganztags für Partystimmung sorgen.

