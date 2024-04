5 Festnahmen nach Kontrollen in Arbeiterwohnheim in Linz

Für fünf Männer aus Republik Moldau klickten am frühen Montagmorgen in Linz die Handschellen: Sie hatten sich illegal mit gefälschten EU-Dokumenten in einem Arbeiterwohnheim in der Landeshauptstadt aufgehalten. Schon seit Anfang des Jahres ermittelte die Polizei. Damals hatte ein Dokumentenexperte der Fremden- und Grenzpolizei Tumeltsham bei einer Kontrolle einen gefälschten bulgarischen Ausweis sichergestellt. Dieser gehörte einem Mann, der in dem Wohnheim in Linz untergebracht war.

Waffen und Drogen sichergestellt

Am Montag gegen 5:30 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Leopoldschlag daher Kontrollen durch – und wurden fündig. Vier Arbeiter zeigten gefälschte bulgarische ID-Karten vor, ein Moldawier wies sich mit einem rumänischen Personalausweis aus. Die Polizisten fanden außerdem eine Schreckschusspistole, ein Schwert, ein Jagdmesser, Suchtgift und diverses Diebesgut. Die fünf Beschuldigten wurden festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht, teilte die Polizei am Montagabend mit.

