450 Osterpinzen oder ein "Geschenk des Himmels" inmitten der Corona-Zeit

In der Corona-Krise gab es in den vergangenen Wochen für kleine Unternehmen wenig zu lachen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Denn Kristina Bleil und Elke Schmedler haben mit ihrem Café "Friedlieb und Töchter" in der Linzer Altstadt einen Großauftrag an Land gezogen. "Das war für uns ein Geschenk des Himmels", sagen die Eigentümerinnen.

Für das Geschenk verantwortlich war Dynatrace, das allen 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Linzer Zentrale einen süßen Gruß in Form einer Osterpinze zukommen lassen wollte. Das Unternehmen wolle sich so bei seinen Mitarbeitern bedanken und kleine Betriebe unterstützen, wie es Liesa Schaumberger formulierte.

So schritten Bleil und Schmedler zur Handarbeit, bis 450 Stück Osterpinzen geformt, gebacken, konfektioniert, versandfertig verpackt und etikettiert waren. Der Postversand und die Auslieferung organisierten die beiden über Fahrradboten, und binnen zwei Tagen waren alle süßen Geschenke bei den Empfängern. "Es war unglaublich viel Arbeit, aber die Mühe wert", so Bleil und Schmedler. Die Dynatrace-Mitarbeiter hatten ihre Freude mit der Aktion, und für die Café-Betreiberinnen hat dieser Auftrag den April trotz Corona gerettet. Seit fünfeinhalb Jahren führen Bleil und Schmedler das Café "Friedlieb und Töchter".

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at