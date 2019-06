Ein eigenes Haus und dazu noch einen kleinen Garten – sich diesen Traum in Linz oder in den Umlandgemeinden zu verwirklichen, wird zunehmend schwieriger. Denn nicht nur Mieten und Wohnungspreise haben kräftig angezogen. Auch die Grundstückspreise sind in die Höhe geschnellt, wie eine Erhebung der Statistik Austria zeigt.