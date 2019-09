400 Leihräder für Linz

Läuft alles nach Plan, können die Linzer bereits ab April nächsten Jahres mit den Fahrrädern ihre Wege in der Stadt erledigen. „Das neue Angebot deckt den gesamten innerstädtischen Bereich gut ab, die Ausleihstationen werden entlang der öffentlichen Verkehrsadern errichtet“, sagt der für Verkehr und Infrastruktur zuständige Vizebürgermeister Markus Hein (FP). Ein Standortkonzept für die Stationen gibt es bereits, diese sollen sich etwa am Hauptbahnhof, in der Lederergasse und der Unteren Donaulände befinden. Die ersten Vorarbeiten für die Errichtung der Stationen sollen bald starten.

Für die Stadt fallen bei diesem Projekt, wie laut Gemeinderatsbeschluss vorgesehen, keine Kosten kann. Betrieben wird der Verleih vom Gutenberg-Werbering, der dafür die City Linz Bike GmbH gegründet hat. Finanziert wird das System vorrangig durch die Werbeeinnahmen: So werden die Lenker, Fahrradkörbe und Kotflügel der Fahrräder mit Werbung verziert, ebenso wie die Verleihstationen.

„Das Ausleihen der Fahrräder ist 24 Stunden am Tag möglich und erfolgt über eine eigene App“, sagt Alfred Stadler, Geschäftsführer vom Gutenberg-Werbering. Wie viel eine Fahrt mit einem der Räder kosten soll, steht noch nicht fest: „An einem Tarifmodell wird gerade gearbeitet.“

Das wilden Abstellen der Räder soll durch das stationsbasierte System vermieden werden: Die Räder müssen an einer der 40 Stationen, an der durchschnittlich 10 Leihgeräte verfügbar sein sollen, zurückgegeben werden. Die Rückgabe soll übrigens auch möglich sein, wenn eine Station schon voll ist. „In der App ist ein Umkreis von wenigen Metern definiert, damit man das Fahrrad auch neben der Station abstellen kann“, sagt Stadler.

Für Bürgermeister Klaus Luger (SP) ist das neue Angebot eine gute Ergänzung, zu den bereits vorhandenen E-Scootern: „Damit können wir die Nutzer für sanfte Mobilitätsformen begeistern.“