40 Jahre EKIZ in Linz: Als junge Mütter ihre eigene Welt veränderten

Wenn am Samstag das Eltern-Kind-Zentrum (EKIZ) in der Figulystraße seinen 40. Geburtstag feiert, ist das nicht irgendein Jubiläum. Gefeiert wird eine Pionierleistung, die viele Nachahmer gefunden und den Umgang mit Geburt und den ersten Kindheitsjahren nachhaltig mitverändert hat. Es war erst das zweite EKIZ in Österreich.