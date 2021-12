40 Brieffreundschaften: "Das hält fit im Kopf"

Der Rollstuhl hat derzeit Pause und dient als Abstellfläche für die Schachtel mit den aktuellen Briefen aus 40 Orten in Deutschland und Österreich. Anna Tobisch sitzt in ihrem gemütlichen Zimmer der Seniorenresidenz auf der Bettkante, Notizbücher, Briefe, Schreibblock, Zettel und eine Auswahl an Rätselheften in greifbarem Radius um sich herum.