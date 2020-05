38-Jähriger attackierte Sanitäter und Polizisten

Gegen 21:20 Uhr wurden Polizei, Rotes Kreuz und Notarzt zur Kreuzung Ennsfeldstraße/ Wiener Straße alarmiert. Es hieß, ein Mann sei gegen eine Straßenbahn gelaufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu keinem Zusammenstoß gekommen war. Der offensichtliche betrunkene 38-Jährige verneinte eine Verletzung und zeigte sich zunehmend aggressiver gegenüber den Beamten und den Sanitätern.

Lokalisierung: Kreuzung Ennsfeldstraße/ Wiener Straße in Linz-Ebelsberg:

Im Rettungsauto trat der Russe, der in Linz lebt, plötzlich gegen einen Sanitäter und verletzte diesen. Nachdem der 38-Jährige begonnen hatte, wild herumzuschlagen und zu brüllen, beförderten ihn die Polizisten aus dem Rettungswagen. Da er auch draußen sein Verhalten nicht änderte, wurde er festgenommen. Darauf attackierte der Verdächtige einen Polizisten und verletzte diesen leicht am Bein. Der Mann wurde in das Polizeianhaltezentrum gebracht.

Der Sanitäter erlitt durch den Tritt eine starke Prellung und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Er konnte aufgrund der starken Schmerzen seinen Dienst nicht fortsetzen. Der verletzte Polizist konnte weiterarbeiten.

