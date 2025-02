37-Jähriger fuhr mit 3 Promille in Firmen-Lkw durch Linz

Seine auffällige Fahrweise hat einen sturzbetrunkenen Lkw-Lenker am Mittwochnachmittag in der Landeshauptstadt auffliegen lassen: Der 37-jährige Ukrainer war in einem Firmenfahrzeug auf der Leonfeldner Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs, als er die Aufmerksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer erregte. Ein nachkommender Autofahrer verständigte die Polizei, die den Mann wenig später stoppte. Beim Alkotest zeigte sich auch der Grund für die merkwürdigen Fahrmanöver des Mannes: Er hatte 3,02 Promille intus. Seinen Führerschein musste er an Ort und Stelle abgeben.

Der 37-Jährige war nicht der einzige Alko-Lenker, der Oberösterreichs Polizei in jüngster Zeit beschäftigte: Erst am Dienstagabend hatte ein betrunkener Welser zwischen Kremsmünster und Sipbachzell sechs Verkehrsunfälle mit Sachschaden verursacht, bevor er von der Straße mit seinem völlig demolierten Pkw in einem Zaun stecken blieb. Ein Alkotest bei dem 32-Jährigen ergab einen Wert von 2,3 Promille, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

