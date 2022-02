350 Trauner Schüler und ihre ganz eigene "WM"

Dutzende E-Mails haben die Schüler der HAK/HAS Traun in den vergangenen Wochen verschickt. Die Empfänger: Unternehmen wie Steyr, DM, Ikea, Silhouette, Linz AG und viele mehr. Ihnen unterbreiteten die Jugendlichen ihr Angebot, die Teilnahme an der "WM". So nennen die Schüler ihr Projekt, ihre ganz eigene Wirtschaftsmesse.

"Fast die gesamte Schule macht mit, so können wir Lehrer gemeinsam mit den Schülern Wirtschaft erleben und kleine und große, österreichische und internationale Unternehmen kennenlernen", sagt Christian Koblmüller, er ist Lehrer für die kaufmännischen Fächer. Nicht teilnehmen werden neben den ersten Klassen auch die Abschlussklassen, "die haben jetzt ganz andere Sachen im Kopf", sagt Koblmüller.

Alte Ideen, neues Gewand

Es war die Idee des Pädagogen, eine Wirtschaftsmesse ins Leben zu rufen. Oder mehr eine alte Idee in neuer Aufmachung. Denn als Koblmüller noch als Schüler die HAK/HAS Traun besuchte, machte sein damaliger Lehrer mit ihnen etwas Ähnliches: Die Schüler schlossen eine Kooperation mit "Ed.Haas" ab. "Die ganze Unternehmung war damals zwar nicht ganz so strukturiert, aber sie ist mir im Kopf geblieben", sagt Koblmüller, der auch im Unterricht über das Projekt von damals sprach.

"Als wir sahen, mit welcher Freude unser Lehrer davon erzählte, waren wir uns sicher, dass wir auch so etwas machen wollen", sagt die 17-jährige Ipek Erol. Die ganze Klasse war Feuer und Flamme, und schon wenig später war die Welle der Begeisterung auch auf andere Klassen übergeschwappt. Die Suche nach Wirtschaftspartnern in der Umgebung begann. "Wir konnten es gar nicht erwarten, Materialien von den Firmen zu holen, Plakate zu machen und damit unsere Klasse zu dekorieren", sagt Launita Blakcori.

Das Wunschunternehmen? "Ich finde Haka-Küchen eigentlich sehr spannend. Das Design der Produkte und das Arbeiten mit Holz", sagt Ashura Shaptukaeva. "Hoffentlich geht sich da eine Zusammenarbeit aus."

Jede Klasse verwandelt sich bei der WM zu einem Messestand. Plakate und Projekte sollen aber nicht nur in den Klassenzimmern ausgestellt werden, sondern gut sichtbar im gesamten Schulgebäude ihren Platz finden. Die einzelnen Arbeiten sollen dann von einer hochkarätigen Jury – mit Vertretern von Wirtschafts- und Arbeiterkammer, Werbeagenturen und einer Marktforschungsagentur – bewertet werden. Und auch ausgezeichnet, den Pokal für den Sieger entwirft die HBLA Traun. "Und wer weiß, vielleicht kreuzen sich die Wege von Schülern und Unternehmen auch später noch einmal", sagt Koblmüller.