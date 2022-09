35 Veranstaltungen, einige Premieren: Kultur Hof serviert einen feinen Herbst

Die Sommerbühne ist Geschichte und wurde heuer großteils ihrem Namen gerecht. Aber jeder Sommer hat ein Ende, was gleichbedeutend mit dem Start der Herbstsaison ist. Im Kultur Hof in der Ludlgasse hat Geschäftsführer Wolfgang Pfeiffer mit seinem Team ein feines Programm geschnürt, in dem Kulturgenießer ab 16. September auch Neues entdecken können.

Die Kabarettprogramme "Das volle Programm" von Stefan Fent (13. Oktober) und "Drei Teiler" von Didi Sommer und Jo Strauss (24. November) waren zuvor noch nirgendwo zu sehen und feiern somit im Kultur Hof ihre Premiere.

Weitere Highlights der insgesamt 35 bis 16. Dezember geplanten Veranstaltungen sind für Pfeiffer die Oberösterreich-Premiere von "Narrenfreiheit" mit Niko Nagl (4. November) sowie die CD-Präsentation "Swing das Ding" von Karin Bachner und Jörg Seidl (10. November).

Talenten und Geheimtipps eine Bühne zu geben, ist auch eine Strategie des Hof-Teams, sichtbar etwa beim Konzert einer der interessantesten Musikerinnen des Landes, Anja Om, am 25. November. Dazu lassen sich auch bekannte Größen blicken, wie BlöZinger, die am 29. September ihr Programm "Zeit" spielen werden, oder Blonder Engel mit "Codex Angeli", der am 30. September auftreten wird. Breiten Raum nimmt auch die Reihe "Bandbreiten Text" ein, die an vier Terminen wieder außergewöhnliche junge Literatur vorstellt.

Somit ist garantiert für jede und jeden etwas dabei im Herbstprogramm, meint Pfeiffer, der nur eines hofft: "Dass wir unsere Veranstaltungen durchführen können, wie wir diese geplant haben. Mit so wenig Einschränkungen wie möglich und dafür mit umso größerem Genusspotenzial."

Infos: www.kultur-hof.at