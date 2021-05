400.000 aktive Abonnenten nutzen die Tracking-Systeme für Hund und Katz in 175 Ländern weltweit. Damit können sie feststellen, wo sich ihre Haustiere befinden. Um die Aktivitäten vor allem in den USA weiter auszubauen, mehr Geld für weltweites Marketing zu lukrieren und damit generell den Wachstumskurs weiterzuverfolgen, hat das Paschinger Unternehmen jetzt neue namhafte Investoren gewonnen, die künftig auch in den Gremien des aufstrebenden Unternehmens vertreten sind.