35 Jahre Papiertiger: Vater übergab zum Start des Jubiläumsjahres an den Sohn

"Die Freude ist groß, aber ein bisschen nervös bin ich schon", sagt Andreas Schwarz und lacht. Der 26-Jährige ist seit 1. Jänner der neue Chef des Linzer Papiertigers, er tritt in die Fußstapfen seines Vaters Georg (62). Der "Neo-Pensionist" wird den Kunden aber nicht sofort abhandenkommen, er wird auch künftig im Geschäftslokal anzutreffen zu sein. Es sei schön, dass er noch ein bisschen mitarbeiten könne, viele der Kunden seien im Laufe der Zeit zu Freunden geworden, sagt Georg Schwarz.

Die individuelle Beratung und die persönlichen Gespräche würden den Flair des Papiertigers ausmachen, ist der Senior überzeugt. 35 Jahre ist es her, dass dieser 1988 Eröffnung feierte, damals noch in der Waltherstraße. 2016 folgte schließlich die Übersiedlung auf den Pfarrplatz.

Regionalität und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit, Regionalität und Qualität wurden von Anfang an großgeschrieben, das Sortiment des Fachgeschäftes umfasst neben Postkarten, handgeschöpften Papieren und speziellen Notizbüchern unter anderem auch Holzspielsachen. "Wir sind tendenziell schon mehr Spiel- als Papiertiger", sagt Georg Schwarz mit einem Augenzwinkern.

Sein Sohn sieht sich mit dem jetzigen Angebot und Konzept in einem Trendbereich angesiedelt, der Anklang finde. Große Veränderungen strebt Andreas Schwarz hier keine an, insgesamt solle der Papiertiger aber zukunftsfitter, sprich digitaler werden – so ist etwa ein Onlineshop geplant. Das sei auch als Service für die vielen Stammkunden zu verstehen, die nicht alle in Linz zu Hause sind.

Georg Schwarz sieht viel Potenzial in den (Online-)Plänen, obwohl er sich "immer gegen Veränderungen gewehrt" habe. "Ich finde es wichtig, dass man das macht, es gehört zur heutigen Zeit einfach dazu." Das weiß sein Sohn, der Global Sales und Marketing an der Fachhochschule in Steyr studiert hat, nur zu gut.

Sofort klar gewesen sei es ihm nicht, dass er das Geschäft übernehmen werde, aber "geliebäugelt" habe er immer damit, erzählt Andreas Schwarz. Nach dem Studium war er eineinhalb Jahre als Projektleiter tätig ("ich wollte mir noch etwas anderes anschauen"), bevor die Zeit für den Papiertiger reif war. Unterstützung gibt es dort nicht nur von Vater Georg, sondern auch von Mitarbeiterin Birgitt Leutgeb, die seit 33 Jahren in dem Fachgeschäft tätig ist.

Der Papiertiger zieht neben den zahlreichen Stammkunden viele Touristen, allen voran von den Kreuzfahrtschiffen, an. Ganz begeistert seien diese immer von den "Wooden Toys", also dem Holzspielzeug. Allgemein gesehen sei die Kauflust derzeit angesichts der aktuellen Teuerungen etwas verhalten, so die Erfahrung von Georg Schwarz. Gleichzeitig komme ihnen aber zugute, "dass nun bewusster" geschenkt werde, sagt Andreas Schwarz.

