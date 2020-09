35-Jähriger in Linz überfallen

Der 35-Jährige war gegen 00.45 Uhr zu Fuß in der Schillerstraße unterwegs, als er plötzlich von drei Männern attackiert wurde. Die Täter raubten ihn aus, insgesamt wurden ihm dabei 500 Euro Bargeld und eine Kappe gestohlen.

Der Vorfall wurde auch von Zeugen bestätigt, welche ihn vom Fenster aus beobachtet hatten.

"Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen konnten drei Tatverdächtige im Linzer Volksgarten gestellt werden", so die Polizei am Donnerstag. Es handelt sich um drei Männer zwischen 26 und 34 Jahren. Diese hatten unter anderem die Kappe bei sich, vom Geld fehlte allerdings jede Spur. Bei einer Gegenüberstellung konnte das Opfer zumindest den 34-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck eindeutig als Täter wiedererkennen. Dieser wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Wels eingeliefert.

