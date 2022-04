33 Sportler waren beim ersten Linzer parkrun am Start

LINZ. Am Karsamstag um Punkt neun Uhr war es soweit: der Donauradweg parkrun ging zum ersten Mal über die Bühne. "Ich bin total happy, es hat alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Rückmeldungen waren sehr positiv", sagt Organisator Uli Koller, der die weltweit stattfindende Laufveranstaltung (gelaufen werden immer Samstagfrüh fünf Kilometer ohne Wertungsdruck) nach Linz geholt hat (wir haben berichtet).

33 Läufer, Jogger und Walker (im Alter von zehn bis 70 Jahren) waren bei der Neuen Eisenbahnbrücke am Start. Auch die Vielfalt bei den Nationalitäten war groß, so waren u. a. Sportler aus Schottland und Neuseeland mit dabei. Für eine Teilnehmerin aus England gab es mit ihrem insgesamt hundertsten parkrun einen besonderen Grund zum Freuen. Kommenden Samstag, Punkt neun Uhr, steht der nächste parkrun an. Kollers Hoffnung: ein frühlingshafteres Wetter und noch mehr begeisterte Teilnehmer. Infos: parkrun.co.at/donauradweg