33-Jährige stahlt 1800-Euro-Kaffeemaschine aus Linzer Geschäft

Aus einem Geschäft hatte sie eine teure Kaffeemaschine - immerhin um 1800 Euro - mitgehen lassen, in einem anderen hochpreisige Parfums. Deshalb war eine 33-jährige rumänische Staatsbürgerin auf der Fahndungsliste der Polizei. Am Donnerstag gegen 11.15 Uhr fiel die Gesuchte einer Polizeistreife in der Freistädter Straße auf. Bei der folgenden Einvernahme zeigte sich die 33-Jährige geständig. Sie habe aus Geldnot gehandelt, so die Frau gegenüber der Polizei. Kaffeemaschine und Parfums habe sie mittlerweile auch schon auf einem Flohmarkt verkauft.

Wie sie etwa eine ganze Kaffeemaschine stehlen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt.

