320 Impfungen bei Impfstraße mit Dolmetschern

Sie halfen Menschen mit mangelnden Deutsch-Kenntnissen, sich anzumelden, und übersetzten bei Fragen an das Impfteam. 320 Menschen ließen sich dabei impfen.

Die Kooperation des ÖIF mit dem Land OÖ soll Asylberechtigten und Migranten den Zugang zur Impfung erleichtern. "Viele haben keinen Zugang zu fundierten Informationen oder sind überfordert", sagt Koordinatorin Sonja Ziganek vom ÖIF. Eine weitere derartige Impfaktion in Oberösterreich, möglichst noch heuer, ist laut Ziganek bereits in Planung. Außerdem bietet der ÖIF auf seiner Webseite Broschüren zur Impfung in 17 Sprachen an.