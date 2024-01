32-jähriger Linzer bewarf Pkw-Lenker aus Wien mit Stein

Mehrere Anzeigen hat ein 32-Jähriger nach einer wilden Fahrt von Linz nach St. Veit im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) zu erwarten: Auf der A7 hatte er am vergangenen Freitagabend einen 25-jährigen Pkw-Lenker aus Wien auf "aggressive Art und Weise" überholt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Doch damit nicht genug: Durch permanentes Bedrängen und versuchtes Abdrängen, wildes Aufblenden und Androhen von Gewalt durch heftiges Gestikulieren drangsalierte er den Wiener gut 30 Minuten lang.

In St. Veit im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) hatte die "Verfolgungsjagd", deren Hintergründe nicht bekannt ist, ein Ende: Der 32-Jährige verstellte dem 25-Jährigen mit seinem Wagen den Weg. Er gestikulierte abermals wild und schleuderte dann einen faustgroßen Stein durch die geschlossene rechte Seitenscheiben in das Auto des Wieners. Der Lenker blieb dabei unverletzt, der Täter flüchtete mit dem Pkw in Richtung Linz. Er wurde wenig später am Pöstlingberg von der Polizei gefasst und muss nun mit einer Reihe von Anzeigen rechnen.

