31-Jähriger stach mit Klappmesser auf 42-Jährigen ein

Das Motiv für die Tat dürfte laut Polizei Eifersucht sein. Um 9 Uhr fuhr der Russe mit dem Taxi von Linz nach Haid zu einer Werkstatt, in der der 42-Jährige arbeitete, wie die Polizei schilderte. Er suchte die Konfrontation, zückte ein Klappmesser und stach dem Mann in den Rücken. Obendrein fügte er ihm noch eine Kopfverletzung zu – die Polizei vermutet durch einen Schlag mit dem Messer. Der 42-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zudem konnte er am Abend noch nicht von der Polizei befragt werden.

Der Täter und ein 45-jähriger mutmaßlicher Mittäter wurden gegen 11 Uhr von mehreren Polizeistreifen in Linz festgenommen. Der 45-Jährige soll den Täter vom Tatort abgeholt und nach Hause gefahren haben. Er wird angezeigt. Der Täter wurde in die Justizanstalt eingeliefert. Die Tatwaffe konnte die Polizei bisher nicht finden.

