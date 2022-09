31-Jähriger bedrohte Schaffner mit dem Umbringen

Ein 31-jähriger Iraker griff am Dienstag kurz vor 15 Uhr einen Zugbegleiter am Linzer Hauptbahnhof an, da dieser zuvor aus dem Zug verwiesen wurde. Als sich die beiden eine Stunde später am Hauptbahnhof erneut trafen, eskalierte die Situation. Der 31-Jährige griff den 54-Jährigen erneut an und verpasste ihm eine Ohrfeige und bedrohte ihn mit dem Umbringen. Der 31-Jährige wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht.