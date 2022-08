30.000 Euro Schaden: Einschleichdieb stahl Bargeld und Schmuck

Die 85-jährige Frau, die alleine in dem Haus in der Ortschaft Kremsdorf lebt, hat den Täter nicht bemerkt. Am vergangenen Samstag habe sie ihre Geldtasche noch bei sich gehabt. Vier Tage später, am Mittwoch, fiel der Dame auf, dass sowohl Bargeld als auch Schmuck fehlten. Die Polizei geht davon aus, dass der Dieb durch die offenstehende Terrassen- oder Haustür eingedrungen war. Die Bewohnerin sei die ganze Zeit über zu Hause gewesen. Hinweise zum Täter gibt es bisher keine.