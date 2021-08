3000 Bäume für Wälder, 1000 für die Innenstadt

Der aktuelle Bericht des Weltklimarates zeigt das schockierende Ausmaß der Erderwärmung. Die spanische Hauptstadt Madrid kämpft auf ihre Weise dagegen an und pflanzt eine "Stadtmauer" aus 500.000 Bäumen. Ganz so weit geht Linz nicht, aber auch hier werden die "grünen Lungen" der Stadt vergrößert. So werden heuer 3000 Jungbäume in den Linzer Wäldern gepflanzt.

"Die Grünoasen sind nicht nur in puncto Klima wichtig, sondern auch für das Wohlbefinden der Bürger", sagt Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP). Derzeit sind rund 18 Prozent des 96 Quadratkilometer großen Stadtgebietes bewaldet, konkret gibt es im Stadtgebiet 1724 Hektar Wald, 500 Hektar davon im Eigentum der Stadt. Zum Vergleich: In Graz als waldreichster Stadt Österreichs sind 3111 Hektar mit Wald bedeckt, das entspricht rund 25 Prozent der Stadt.

"In Linz ist der Wald in den vergangenen 15 Jahren um fünf Prozent gewachsen", weiß Baier, der betont, dass die Aufforstung mit heuer 3000 Jungbäumen nichts mit der Aktion "1000 Bäume für Linz" in der Innenstadt zu tun habe. So ist geplant, in der Kroatengasse, der Leonfeldner Straße, rund um den Pfarrplatz und in der Schubertstraße insgesamt rund 250 Bäume zu pflanzen, in der Leonfeldner Straße soll noch im August damit begonnen werden.

Das findet Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) naturgemäß positiv: "Bäume sind unsere Schätze." Und sie warnt: "Genauso wichtig, wie neue Bäume zu pflanzen, ist es, den aktuellen Baumbestand zu schützen." Deshalb erneuert sie auch ihre Forderung nach einem Baumschutzgesetz, das in Linz zwar beschlossen, aber auf Landesebene noch nicht durch ist.

Der Linzer Wald in Zahlen

1724 Hektar Wald gehören derzeit zum Linzer Stadtgebiet, knapp 520 Hektar davon gehören der Stadt Linz selbst. Das bedeutet, dass rund 18 Prozent des 96 Quadratkilometer großen Stadtgebietes bewaldet sind.

222,7 Hektar ist das größte Waldgebiet, das der Stadt gehört, groß, nämlich die Traun-Donau-Au. Das zweitgrößte Waldgebiet in städtischem Besitz liegt in Linz-Süd/Ebelsberg und umfasst 98,7 Hektar.

12 Tonnen CO2 werden laut Schätzungen pro Jahr theoretisch von einem Hektar Buchenwald oberirdisch und in den Wurzeln gebunden. Allerdings ist die Speicherkapazität von Alter, Höhe und Stammdurchmesser abhängig. Hinzu kommen Faktoren wie Bodenqualität und Wasserversorgung.