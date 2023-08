30 Mal mit dem Rad um den Attersee: "Alles, was nicht leicht geht, reizt mich"

Das Extreme ist Michael Stadlmann nicht fremd, er sucht die sportliche Herausforderung. "Alles, was nicht leicht geht, reizt mich", sagt der Linzer im OÖN-Gespräch. Ab Donnerstag stellt er sich einer Belastungsprobe, von der er selbst nicht weiß, wohin sie ihn körperlich und mental bringen wird. Der CEO von "Die Fitmacher" in Linz wird sich um 10 Uhr in Nußdorf am Attersee auf sein Rennrad schwingen, um erst am Samstag – abgesehen von kurzen Pausen, um etwas zu schlafen – wieder