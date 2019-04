30 Jahre schulische Musicals: Zum Jubiläum erfüllt sich ein langer Wunsch

LINZ. Im BRG Hamerlingstraße wird "Cabaret" gespielt – Anita Döllerer ist von Anfang an dabei.

Das Schülerensemble der 6. und 7. Klassen des musisch-kreativen Zweiges, das „Cabaret“ spielt. Bild: privat

MKK. Wer vor fast einem Vierteljahrhundert mit diesem Buchstabenkürzel nichts anzufangen wusste, war wohl kein Einzelfall. Mittlerweile hat sich das zumindest bei jenen geändert, die ein Naheverhältnis zum BRG Hamerlingstraße in Linz haben.

Dort steht MKK für Musisch-Kreative Klassen. Der schulische Ausbildungszweig konnte 1996 schulautonom Gestalt annehmen, weil sieben Jahre zuvor das erste Musical auf die Schulbühne gebracht wurde. Anita Döllerer hatte da erstmals ihre Hände im Spiel. Denn mit ihr und ihrem Mann Anton sind die Musisch-Kreativen Klassen untrennbar verbunden.

Dass es dazu kam, war zwar einem Lehrerteam zu verdanken, doch die Initiative ging vor 30 Jahren von Schülern der damals sechsten Klasse aus. "Da waren einige dabei, die irrsinnig gut gesungen haben", erinnert sich Anita Döllerer.

Die klassisch am Salzburger Mozarteum ausgebildete Pianistin und Sängerin war als Professorin für Englisch und Musik gerade erst an die Schule gekommen. Sie übernahm die Klasse von einer Kollegin. Den Jugendlichen eilte dabei der Ruf voraus, etwas schwierig zu sein. Sie wussten dafür, was sie wollten. "Wir machen ein Musical", ließen sie ihre neue Lehrerin wissen, die auf die Antwort, das nicht zu können, nur erfuhr, dass es "Starlight Express" sein sollte.

Kurzum: Döllerer konnte das mit den engagierten Lehrern und Schülern – und dies war der Beginn einer langen Erfolgsgeschichte.

30 Jahre später freut sich Döllerer darüber, sich einen langen Wunsch erfüllen zu können. "Ich wollte immer schon ,Cabaret’ machen", sagt sie. Nun ist es so weit, denn mit Schülern der 6. und 7. Klasse des musisch-kreativen Zweiges wird das Kult-Musical auf die Bühne gebracht. Mit technischen Möglichkeiten, die 1989 noch undenkbar waren, die aber heute noch viel Qualität der jungen Darsteller erfordern. Sie wandeln auf den Spuren von "Buhlschaft" Miriam Fussenegger, Lisa Habermann und Simon Stockinger (beide Volksoper Wien), um nur einige Absolventen zu nennen.

Premiere feiert "Cabaret" am 17. Mai um 19 Uhr im Festsaal der Schule. Weitere sieben Vorstellungen bis 26. Mai. Karten unter Tel. 0732/652062

