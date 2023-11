30-Jähriger wachte in brennender Wohnung auf - Küchenbrand in Hörsching

Einsatz für die 3 Hörschinger Feuerwehren: In der Küche der Wohnung war Feuer ausgebrochen.

Kurz vor 5.30 Uhr ging der Anruf bei der Feuerwehr ein. Am anderen Ende der Leitung: Ein 30-Jähriger, der gerade in seiner brennenden Wohnung wach geworden war und sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit hatte bringen können.

In der Küche der Wohnung im 1. Stock eines Mehrparteienhauses war ein Brand ausgebrochen. Beim Verlassen der verrauchten Wohnung verletzte sich der 30-Jährige unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Bild: TEAM FOTOKERSCHI / KERSCHBAUMMAYR (TEAM FOTOKERSCHI / KERSCHBAUMMAYR)

Die 3 Hörschinger Feuerwehren - Hörsching, Breitenbrunn und Rutzing - gingen mit Atemschutz in die Wohnung und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Die Wohnung und das Stiegenhaus des Mehrparteienhauses wurden mittels Belüfter rauchfrei gemacht.

Der Sachschaden ist laut Polizei erheblich. Ein Brandsachverständiger sowie der Bezirksbrandermittler werden die Wohnung im Laufe des Mittwochs begutachten. Ein beim Bewohner durchgeführter Alkotest verlief mit 2,10 Promille positiv.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.