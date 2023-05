3-Brückenlauf war ein Fest

Dafür wurden sie in mitreißender Stimmung entlang der Strecke und im Ziel, das heuer erstmals beim Lentos war, bejubelt. Schnellster Läufer war Samuel Leitner in 21:54 Minuten für die sechs Kilometer lange Strecke. "Wir haben ein traumhaftes Lauf-Fest erlebt", so die Veranstalter Stefan Leitner (Aloha Sport) und Michael Rosenmayr, Obmann des Kultur Hof Linz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper