3-Brückenlauf feiert Online-Premiere

Die anhaltende Coronakrise macht den bekannten Internationalen Linzer 3-Brückenlauf auch dieses Jahr in seiner gewohnten Form unmöglich – gelaufen ist die Sache damit aber noch lange nicht.

Denn die 32. Auflage des beliebten Laufs der Sportunion Hof fällt nicht neuerlich aus, sondern geht online. Und das gleich für mehrere Tage. Von 17. April (ab sechs Uhr) bis 24. April (bis 15 Uhr) haben die Teilnehmer Zeit, eine sechs Kilometer lange Strecke zu absolvieren. Gelaufen werden kann, wo und wann sie wollen – und sie tun es unter dem Motto „Sicher.Lauf ich für Kultur“ für den guten Zweck.

„Kultur ist unsere Herzensangelegenheit, deshalb haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen“, sagt dazu Wolfgang Pfeiffer, Geschäftsführer des Kultur Hofs. So gibt es etwa auch ein Premium-Starterpaket mit einem eigens für den Lauf gestalteten T-Shirt. Ein Teil der Einnahmen geht an die Künstler des Kultur Hofs, die von der Pandemie besonders getroffen wurden.

Unterstützung für Künstler

Der heurige Lauf wartet mit einer weiteren Neuerung auf: Erstmals wird es auch eine Walkingwertung geben. Mit dem Ziel, so Philipp Albert, Obmann des Kultur Hofs, „alle, die Freude an Bewegung haben, dazu zu motivieren, mitzumachen“. Gestartet werden kann übrigens auch im Team, als solches zählt man bereits ab zwei Personen. Die jeweilige Laufstrecke wird per App und GPS auf dem Handy oder der Laufuhr aufgezeichnet und mittels Link hochgeladen. Zudem muss die benötigte Zeit eingetragen werden.

Jedem Teilnehmer wird nach dem Lauf eine Finisher-Medaille zugesandt, für den 24. April (20 Uhr) ist eine Abschlussveranstaltung geplant, die online gestreamt wird. Dort geben die Künstler des Kultur Hofs ihr Können zum Besten. Nähere Infos gibt es online unter www.3-brueckenlauf.at