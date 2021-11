Die Stadt Linz will Kindern (und ihren Eltern) die Freude am Martinsfest und den damit verbundenen Laternenumzügen ermöglichen. Nach Beratungen mit dem städtischen Krisenstab und in Absprache mit der Bezirksverwaltungsbehörde wurde entschieden, das Fest in den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen diese Woche unter Einhaltung der 2-G-Regel sowie in kleineren Gruppen zu erlauben.