28 weitere Bäume für das Neustadtviertel

Das Neustadtviertel wird weiter begrünt. Nach Abschluss der ersten Phase sollen ab dem Herbst 28 weitere Bäume gepflanzt werden, der Beschluss dafür am Donnerstag im Stadtsenat erfolgen. „Die letzten Tage und Wochen haben uns auf dramatische Weise gezeigt, dass wir die Stadt klimagerecht umbauen müssen“, sagt Klimastadträtin Eva Schobesberger. In der Baumpflanzoffensive sieht sie einen weiteren Schritt, „um die Stadt langfristig klimaresilent zu gestalten“.

Entlastung bei Starkregen

Durch die Begrünung sollen das Mikroklima und die Aufenthaltsqualität im Neustadtviertel, das im Sommer besonders von Hitze betroffen ist, verbessert werden. Zudem sollen die Bäume bei Starkregen das Kanalsystem entlasten. Möglich ist dies durch ein für das Neustadtviertel speziell entwickeltes Schwammstadt-Modulsystem. Dieses ist an der Oberfläche dreigeteilt und besteht aus einem begrünten Tiefbeet zur Wasserreinigung, einer Baumscheibe in der Mitte und einem ungebundenen gepflasterten Multifunktionsbereich, auf dem Sitzgelegenheiten entstehen. Darunter sind circa 20 Kubikmeter Schwammstadtsubstrat als Wurzelraum für den Baum eingebaut.

Nächstes Gebiet: entlang der Wiener Straße

14 Bäume werden in der Bürgerstraße, acht in der Lustenauer- und sechs in der Blumauerstraße gepflanzt. Parallel dazu laufen schon die Planungen für das nächste Gebiet der Baumpflanzoffensive. In einem nächsten Schritt sollen das Makart- und das Andreas-Hofer-Platz-Viertel entlang der Wiener Straße bis zum Bulgariplatz begrünt werden. Aufgrund dichter Verbauung und nur wenigen Grünflächen ist dieses Areal der sommerlichen Hitze besonders ausgesetzt. Im Jahr 2024 wurden an der dortigen Messstelle Otto-Glöckel-Schule bislang 28 Tropennächte verzeichnet.

FPÖ übt Kritik

Kritik an der Baumpflanzoffensive gibt es vonseiten der FPÖ. Sicherheitsstadtrat Michael Raml und Gemeinderat Manuel Danner bemängeln den Wegfall von Parkplätzen und die Kosten in Höhe von 950.000 Euro. “Erneut fallen dem einseitigen Baumpflanz-Wahn viele notwendige Parkplätze in der Innenstadt zum Opfer“, kritisieren die Freiheitlichen, denen „über 33.000 Euro für einen einzigen Baum“ ein Dorn im Auge sind.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper