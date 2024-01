270.000 Menschen fahren täglich öffentlich in Linz

Die Straßenbahn ist nach wie vor das meistgenutzte öffentliche Verkehrsmittel in Linz. Daher gibt es auch vorwiegend in der Nähe der Straßenbahnnetze die tim-Standorte wie hier am Hauptplatz, die Multimobilität ermöglichen.

In Linz sind im Schnitt täglich rund 270.000 Menschen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln der Linz AG Linien unterwegs. Das ergibt für das gesamte vergangene Jahr 98,5 Millionen Fahrgäste und ein Plus von rund 16 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor. Am meisten genutzt werden von der Bevölkerung die Straßenbahnlinien, zeigt die Bilanz in Zahlen.

225 Mal rund um die Erde: Mehr als neun Millionen Kilometer haben die Fahrzeuge im Geschäftsjahr 2023 in Linz zurückgelegt, um Menschen öffentlich zu ihren Zielen (oder wieder nach Hause) zu bringen. Theoretisch würde das bedeuten, dass die Linz AG Linien die Erde 225 Mal umrundet hätten. Noch etwas "utopischer" formuliert: Die Busse und Straßenbahnen hätten in einem Jahr 23 Mal den Mond erreicht.

206 Kilometer lang ist das Streckennetz der Linz AG Linien.

34 Linien werden im Linzer Stadtgebiet öffentlich bedient. Dafür stehen 62 Straßenbahnen, 88 Autobusse, 20 Obusse und sieben Bergbahnen sowie elf Stadtteillinienbusse im Einsatz.

60,5 Millionen Straßenbahnnutzer: Die meistgenutzten Linien im öffentlichen Verkehrsangebot in der Stadt sind die vier Straßenbahnlinien 1, 2, 3 und 4. Auf ihr Konto gingen im vergangenen Jahr allein 60,5 Millionen der insgesamt 98,5 Millionen Fahrgäste.

3,3 Millionen Fahrplanauskünfte erfolgten 2023 über die LinzMobil-App. Sie ist Ausdruck der intensiven Bemühungen der Linz AG Linien, die digitalen Angebote auszubauen und weiterzuentwickeln. Zusammen mit den Fahrplanabfragen über die elektronische Fahrplanauskunft (15,7 Millionen Zugriffe) verzeichnete die digitale Fahrplanauskunft damit etwa 19 Millionen Abfragen.

125 Jahre alt wurde im Vorjahr die Pöstlingbergbahn. Die erste offizielle Fahrt des festlich dekorierten Motorwagens Nr. IV auf den Pöstlingberg erfolgte am 29. Mai 1898. Heute bringen zwar auch revitalisierte "Nostalgiewagen", aber vor allem die modernen Niederflurwagen die Fahrgäste zum Linzer Wahrzeichen. Auf einer Streckenlänge von 4,14 Kilometern muss die Bahn bis zu 11,6 Prozent Steigung bewältigen.

3 Millionen Fahrgäste lautet die Bilanz des Anruf-Sammel-Taxis (AST), seitdem dieses Service eingeführt worden ist. Das Linzer AST zählt seit den späten 1980er Jahren zu den Pionieren des Carsharing-Gedankens.

17 neue Hybrid-Elektro-Autobusse wurden im vergangenen Jahr in Linz in Dienst gestellt. Damit wurde die Erneuerung der 88 Fahrzeuge starken Autobusflotte 2023 konsequent fortgesetzt, wie es Vorstandsdirektorin Jutta Rinner formulierte. Die Modernisierung der Fahrzeuge ist damit bereits auf der Zielgeraden, aktuell stehen den Fahrgästen in Linz in Summe schon 72 der modernen Busse zur Verfügung.

12 tim-Standorte in Linz gibt es mittlerweile. 2023 kamen zwei neue Plätze dazu, an denen der öffentliche Verkehr mit Individualmobilität verknüpft wird.

