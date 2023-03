27 Wohnungen im Andreas-Hofer-Park fertiggestellt

Im Jänner wurde das Haus an der Ecke Andreas-Hofer-Straße 3 und Hasnerstraße in Linz mit 27 Mietwohnungen fertiggestellt. Laut Eigendefinition macht es sich WertSecure zur Aufgabe, bestehende Bausubstanz zu sanieren, um für Mieter leistbaren Wohnraum zu schaffen. Die Wohnungen in der Andreas-Hofer-Straße sind gefördert und kosten 9 Euro netto, kalt pro Quadratmeter. Das sei zehn bis 15 Prozent unter dem aktuell am freien Markt erzielbaren Preis.

30 Investoren im Grundbuch

Finanziert wurde der Um- und Neubau des Hauses durch private Anleger im Rahmen des Bauherrenmodells. Im Falle der Andreas-Hofer-Straße sind 30 Investoren im Grundbuch eingetragen. „Beim Bauherrenmodell punkten die beschleunigte Gebäudeabschreibung über nur 15 Jahre sowie Förderungen und Zuschüsse", sagt Harald Kitzberger, geschäftsführender Gesellschafter von WertSecure. Das Unternehmen realisiert aktuell 19 Wohnobjekte mit rund 105 Millionen Euro Volumen in Linz und Wien.

