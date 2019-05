24-Jähriger "versorgte" mindestens 13 Linzer mit Kokain

Der junge Mann wurde bereits am 25. März in St. Georgen im Attergau festgenommen und später in die Justizanstalt Linz gebracht. 13 seiner Abnehmer, die alle in der Landeshauptstadt leben, haben die Ermittler zudem ausgeforscht.

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 24-jährige Dealer geständig. Er begründete seine Drogengeschäfte damit, dass sein Asylantrag abgelehnt worden war und er daraufhin mehrere Monate untergetaucht sei. Um an Geld zu kommen, "bestellte" er ungefähr 500 Gramm Kokain in Wien. Ein Teil davon sei ihm nach Linz gebracht worden, sagte der Mann. Bei ihm wurden außerdem vier verkaufsfertige Kokain-Kugeln gefunden.

Kontakt mit Polizisten hatte der Nigerianer bereits Mitte März. Dort hatten ihn Beamte in einer Linzer Wohnung angetroffen, wo er einen Asyl-Folgeantrag stellte. Als sich Hinweise auf schweren Drogenhandel ergaben, erfolgte die Festnahme.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.