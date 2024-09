24-Jährige bei Auffahrunfall auf Westautobahn bei Ansfelden verletzt

Auf Höhe der Raststationen in Ansfelden kam es gegen 15:05 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen drei Pkw mit deutschen Kennzeichen. Eine 24-jährige Rumänin, die als Beifahrerin in einem der drei Unfallwagen saß, wurde verletzt. Sie wurde vom Roten Kreuz versorgt und in das AKH Linz gebracht.

Die Westautobahn war auf Höhe der Unfallstelle für etwa zwei Stunden nur einspurig befahrbar. Es bildete sich erheblicher Stau.

