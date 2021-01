23-Jähriger raste mit 208 Km/h auf der A1

Der Mann aus dem Bezirk Amstetten fuhr am Sonntagnachmittag mit seinem leistungsstarken Auto auf der A1 in Richtung Wien. Um etwa 16 Uhr überholte der Raser im Bereich Asten eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung. Im Bereich Enns wurde bei der Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 km/h eine Geschwindigkeit von 208 km/h festgestellt, wie die Polizei am Sonntagabend berichtete. Der Lenker zeigte zudem Symptome einer Drogenbeeinträchtigung. Eine beigezogene Ärztin bestätigte die Vermutung und führte eine Blutabnahme durch. Der Mann war mit Probeführerschein unterwegs, welcher ihm abgenommen wurde. Anzeigen werden an die zuständige Behörde erstattet, so die Polizei.

