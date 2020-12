23-jähriger Dealer in Linz geschnappt

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Er soll von Sommer 2019 bis Anfang Dezember 2020 rund 450 Gramm Methamphetamin ("Crystal Meth") und geringe Mengen Cannabis verkauft haben. Außerdem forschten die Ermittler eine 18-Jährige aus dem Bezirk Perg aus, die dem 23-Jährigen bei den Straftaten geholfen haben soll. Sie ließ demnach den jungen Mann die Drogen in ihrer Wohnung in Linz lagern und portionieren - dafür erhielt sie Methamphetamin für den Eigenkonsum, berichtete die Polizei am Montag. Der 23-Jährige wurde bereits im Dezember in der Linzer Innenstadt festgenommen und in die Justizanstalt Linz überstellt. Zudem werden sieben, teils minderjährige Abnehmer der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.