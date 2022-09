23-jähriger Crystal-Meth-Dealer festgenommen

Die Taten sollen laut Polizei im Zeitraum von 1. April 2022 bis 30. Mai 2022 erfolgt sein. Der Verdächtige soll 270 Gramm Crystal-Methamphetamin gehandelt haben. Daher wurde der Mann aufgrund Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz am 21. September 2022 in der Wohnung seiner Lebensgefährtin in Linz festgenommen.

Drogen, Kennzeichen und eine Bankomatkarte

Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten geringe Mengen Marihuana sowie entfremdete Kennzeichentafeln und eine entfremdete Bankomatkarte sichergestellt werden. Das Diebesgut stammte von einem Pkw-Diebstahl am 16. Juli 2022. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde der 23-Jährige am 22. September in die Justizanstalt Linz überstellt.