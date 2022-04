22-Jähriger kollabierte: Lebensrettung in Linzer Straßenbahn

Der junge Leondinger saß gegen ein Uhr Früh in der Straßenbahn, als er plötzlich zusammenbrach. Die Schnelle Interventionsgruppe (SIG-42) vom Stadtpolizeikommando Linz wurde ihrem Namen gerecht und war rasch vor Ort, um Erste Hilfe zu leisten. Gemeinsam mit den Sanitätern des Roten Kreuzes versorgten sie den 22-Jährigen. Die Polizisten begannen mit einer Herzdruckmassage und hatten wenig später Erfolg. Sie konnten wieder einen Puls fühlen, sodass der Defibrillator nicht mehr zum Einsatz kam. Der Mann wurde in eine stabile Seitenlage gebracht und vom Notarzt übernommen, ehe er ins Krankenhaus transportiert wurde, teilte die Polizei-Pressestelle am Mittwochmorgen mit.