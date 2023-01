211.449 Hauptwohnsitze: Linz wächst weiter

Linz nähert sich der Marke von 212.000 Einwohnern an.

Der Trend deutete sich im vergangenen Jahr schon früh an und bestätigte sich bis zum Ende. Linz wird im Bezug auf seine Einwohner größer. Mit einem Plus von 2759 Personen, die ihren Hauptwohnsitz nach Linz verlegt haben, hat die Stadt mit 1. Jänner 2023 exakt 211.449 Einwohner. Das lokale Melderegister verzeichnet zudem 20.747 Nebenwohnsitze in Linz.

Die im Unterschied zu den Corona-Jahren deutliche Steigerung der Bevölkerungszahl liegt neben dem Zuzug auch daran, dass es wieder mehr Geburten gab. 2099 Babies kamen im vergangenen Jahr in Linz zur Welt, allerdings waren auch 2162 Sterbefälle zu registrieren. Womit das Wachstum laut Bürgermeister Klaus Luger wesentlich mit der Linzer Wirtschaftslage zusammenhängt. Aber auch der Ukraine-Krieg hatte seinen Einfluss darauf, sorgten doch ukrainische Flüchtlinge für 40 Prozent der Zuzüge.

