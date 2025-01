2024 war in Linz heißestes Jahr der Messgeschichte

Sechs Temperaturmessstationen betreibt die Stadt Linz, eine weitere gibt es von der Geosphere Austria. Die gesammelten Daten aus dem Jahr 2024 hat der Linzer Stadtklimatologe Johannes Horak nun endgültig ausgewertet – das ohnehin erwartete Ergebnis ist nun da: Das Jahr 2024 war das bislang heißeste Jahr für Linz, und zwar teils deutlich.

Bezogen auf das Mittel der Jahre 1981 bis 2010 waren 2024 elf der zwölf Monate heißer – und zwar teils deutlich. Mehr als sechs Grad wärmer war beispielsweise der Februar, der März und der August um je mehr als vier Grad. Bis auf den November, der marginal kälter war als das Mittel, waren alle Monate zumindest um 1,5 Grad wärmer.

Baumoffensive in Bürgerstraße

"Wir müssen unsere Stadt klimagerecht umbauen, damit auch unsere Kinder einmal in einem lebens- und liebenswerten Linz aufwachsen können", sagt Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne). "Das gelingt nur, wenn wir die großen Herausforderungen jetzt miteinander angehen, und dafür haben wir in Linz in Sachen Klimaschutz und Klimaanpassung wichtige Fundamente gelegt."

Als eines der wichtigsten Mittel gegen das weitere Aufheizen der Stadt nennt Schobesberger die Baumoffensive: Diese soll nach der Kroatengasse, dem Rathausviertel und dem ersten Teil des Neustadtviertels weitergeführt werden. Die Begrünung der Bürgerstraße soll dieses Jahr starten, dann soll das Andreas-Hofer-Viertel folgen. In der Folge werden neben der Wiener Straße zwischen Unionkreuzung und Bulgariplatz die Bruckner-, die Dürrnberger- und die Hasnerstraße sowie Einzelstandorte auf Potenziale für Baumpflanzungen untersucht. Weitere Schritte sind die Begrünung des Hauptplatzes (Jurysitzung für die Neugestaltung läuft seit gestern) sowie des Martin-Luther-Platzes. Auch das Innenstadtkonzept soll Begrünung und Attraktivierung berücksichtigen.

