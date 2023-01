2002 neue Orgelpfeifen werden bald in der Pöstlingbergkirche ertönen

"Die Kirche am Pöstlingberg hat die modernste Orgel Österreichs", titelte ein Zeitungsbericht im Jahr 1949. Das ab 1942 gebaute Instrument hat in den letzten Jahrzehnten allerdings erheblich nachgelassen: "Die Pfeifen haben sich schon zu weit abgesenkt und dadurch das dünne Blech am Fußende verbogen und gestaucht, sodass die Pfeifen nicht mehr ausreichend Luft bekamen", sagt Wolfgang Seitz, Vorstand des Orgelkomitees Pöstlingberg.