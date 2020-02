20-Jähriger dealte mit Drogen, um sich Bordellbesuche finanzieren zu können

Der junge Mann befindet sich mittlerweile in der Justizanstalt Linz, berichtet die Landespolizeidirektion am Freitagabend.

Ins Visier der Ermittler war er bereits am 29. Dezember geraten. In jener Nacht hatten ihn Polizisten wegen seiner auffälligen Fahrweise in Traun (Bezirk Linz-Land) angehalten. Bei der Kontrolle war den Beamten nicht nur ein intensiver Cannabisgeruch in die Nase gestiegen, sie hatten auch eine braune Tasche mit 530,5 Gramm Cannabis entdeckt. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer, 19 und 20 Jahre alt, wurden daraufhin festgenommen.

8,8 Kilo "Gras" verkauft

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 20-jährige Lenker mit Drogen dealte. Er soll insgesamt etwa 8,8 Kilogramm "Gras" in Traun verkauft haben. Das Geld habe er für seine Bordellbesuche und zum Fortgehen gebraucht, sagte der 20-Jährige zu seiner Verteidigung. Er befindet sich nun in Haft, seine beiden Freunde werden angezeigt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.