20-Jährige in der Linzer Altstadt sexuell belästigt

Ein Fall von sexueller Belästigung beschäftigte die Polizei in der Nacht auf Sonntag in Linz. In einem Lokal in der Altstadt soll ein 25-jähriger Syrer einer 20-jährigen Linzerin sowohl auf die Brüste als auch auf den Hintern gegriffen haben, teilte die Beamten mittels Aussendung mit.

Der Freund der jungen Frau war bei dem Vorfall Augenzeuge und bestätigte die Aussagen. Gegenüber den Polizisten bestritt der Beschuldigte die Vorwürfe. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

