Am Vormittag waren Beschwerden bei der Polizei eingegangen, dass in einem Barbershop die FFP2-Maskenpflicht ignoriert werde. Nach den anonymen Anzeigen rückte eine Streife aus. Tatsächlich trafen die Beamte zwei Friseure, zwei Kunden, denen gerade die Haare geschnitten wurden, sowie drei Wartende in dem 15 Quadratmeter großen Geschäft an. Alle trugen keinen Mund-Nasen-Schutz, weshalb die Polizisten ihnen erklärten, dass sie angezeigt werden.

Der Betreiber des Friseurladens zeigte sich laut Polizei von der Kontrolle aber unbeeindruckt und uneinsichtig. So wurde die Exekutive am Samstag nochmals zu dem Barbier gerufen und wieder missachteten Personal und Kundschaft die Maskenpflicht. In Summe wurden 20 Anzeigen an dem Tag ausgestellt. Ob die Kunden die vorgeschriebenen negativen Testergebnisse vorweisen konnten, war der Pressestelle der Polizei nicht bekannt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.