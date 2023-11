2 Pyrotechnik-Diebe in Enns auf frischer Tat ertappt

Der 25-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf und der 22-jähriger Linzer hatten am Samstagabend die Schlösser zweier Container, in denen Pyrotechnik gelagert wird, mit einem mitgebrachten Bolzenschneider geöffnet. Als die Alarmanlage auslöste, flüchteten sie mit ihrem Pkw zu einer Firma in der Nähe und beobachteten das Geschehen aus der Ferne. Als nach 15 Minuten nichts passiert war, kehrten sie zum Tatort zurück und räumten diverse Pyrotechnikartikel aus dem Containern.

Just in diesem Moment kam der Geschäftsführer, der durch den Alarm verständigt worden ist, und verstellte dem Duo mit seinem Pkw den Fluchtweg. Während der 61-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land die Polizei verständigte, gaben die beiden Verdächtigen die zuvor gestohlenen Waren wieder in die Container zurück. In ihrer Einvernahme zeigten sie sich geständig und gaben als Motiv an, dass sie sich das Feuerwerk für Silvester nicht hätten leisten können. Sie werden angezeigt, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

