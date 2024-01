2-Jährige bei Unfall in Kronstorf verletzt

Weil die 2-jährige Tochter während der Autofahrt ihren Sicherheitsgurt geöffnet hatte, wollte ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land in einer Pannenbucht an der Schnellstraße B309 anhalten, um das Mädchen wieder anzuschnallen. Dabei touchierte er jedoch eine SOS-Telefonzelle und einen Straßenleitpflock in der Pannenbucht. Das Mädchen wurde bei dem Anprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Lenker, seine Frau (34) und das 4-jährige Geschwisterchen des Mädchens blieben unverletzt.

Mehr aus Linz und Umgebung:

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper