19-Jähriger feuerte Rakete in Wilhering irrtümlich auf Nachbarterrasse

Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Eferding war zu Silvester bei einer privaten Feier in Wilhering. Laut eigenen Aussagen schoss er um kurz nach Mitternacht unbeabsichtigt eine Rakete in Richtung des gegenüberliegenden Einfamilienhauses. Diese schlug auf der Terrasse ein und beschädigte die Hausfassade, das Carport sowie einen Kinderwagen. In unmittelbarer Nähe befanden sich mehrere Erwachsene mit ihren Kindern, welche dadurch einen Gehörsturz erlitten. Der 19-Jährige wird angezeigt.

