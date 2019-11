18-Jähriger soll vier Jugendliche in Traun überfallen haben

Ein 18-jähriger Iraker hat binnen kurzer Zeit zwei 15-Jährige in Traun (Bezirk Linz-Land) überfallen. Mit der Festnahme des Verdächtigen konnten zwei weitere Raubüberfälle auf Jugendliche in Traun geklärt werden.

Mit einem noch unbekannten Komplizen soll der 18-Jährige, wie erst jetzt bekannt wurde, vergangenen Mittwoch in Traun nahe dem Hauptplatz versucht haben, einem 15-Jährigen seine Kopfhörer zu stehlen. Dabei schlug der Verdächtige seinem Opfer auch mehrmals mit der Faust ins Gesicht, musste aber ohne Beute flüchten. Nur gut eine Stunde später attackierte er erneut einen 15-Jährigen mit der Faust, weil er an seine Geldtasche wollte. Der Jugendliche konnte seine Mutter mit dem Handy alarmieren, die zum Tatort lief. Der Beschuldigte flüchtete, wurde aber von seinem Opfer verfolgt und eingeholt. Dabei biss der Iraker den 15-Jährigen und konnte wieder entkommen. Ein zufällig vorbeikommender Nachbar stoppte den 18-Jährigen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der junge Mann ist festgenommen worden. Zwei weitere Raubüberfälle, bei denen der 18-Jährige ebenfalls immer mit den Fäusten zuschlug, seien somit auch geklärt. Der Iraker soll von einem 16-Jährigen Mitte September ein wenig Bargeld geraubt haben, Ende Oktober habe er es laut Polizei auf das Geld eines 17-Jährigen abgesehen. Der Beschuldigte ist in die Justizanstalt Linz eingeliefert worden, er leugnet alle Vorwürfe.

